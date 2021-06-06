وزير بريطاني يلمح إلى قرار جديد بشأن قيود «كورونا»

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ألمح وزير بريطاني، اليوم الأحد، إلى احتمال اتخاذ حكومة بلاده قراراً جديداً بشأن القيود المفروضة ضمن جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، إن من السابق لأوانه القول ما إذا كانت الحكومة ستلتزم بخطة تقضي بالرفع الكامل لقيود وإجراءات العزل العام لمكافحة مرض «كوفيد - 19» في إنجلترا في 21 يونيو الجاري.وأضاف هانكوك أن الشهر المنصرم شهد تأثيراً «كبيراً للغاية» لانتشار سلالة «دلتا» من «كوفيد - 19» والتي تم رصدها للمرة الأولى في الهند، وهي الآن السلالة السائدة في إنجلترا، وفقاً لتقديرات رسمية.

وأشار وزير الصحة إلى ارتفاع جديد في حالات «كوفيد - 19». لكنه قال إنه اطمأن بدرجة كبيرة لاستقرار معدل الحالات التي تحتاج للعلاج في المستشفى والوفيات في الوقت الذي يبحث فيه المسؤولون خطط إنهاء العزل العام.

وقال هانكوك لمحطة «سكاي نيوز» التلفزيونية «من السابق لأوانه اتخاذ قرار نهائي في هذا الشأن... رئيس الوزراء وأنا والفريق سننظر في كل البيانات على مدى هذا الأسبوع. وقلنا إننا سنمهل الناس وقتاً كافياً قبل 21 يونيو».

وأضاف «لا نقول لا لموعد 21 يونيو في تلك المرحلة»، مشيراً إلى أنه من المهم أن يتلقى الناس جرعتي لقاح «كوفيد - 19» إذ أظهرت البيانات أن ذلك قد يحمي بفاعلية من سلالة «دلتا».

وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون، الأسبوع الماضي، إنه لا يرى في البيانات ما يستدعي الخروج عن الخطة لإنهاء قيود العزل العام، لكن الحذر مطلوب.

ووصل عدد الوفيات الإجمالي في بريطانيا من الجائحة إلى 127836، وهو سادس أعلى عدد في العالم، وفقاً لبيانات جامعة «جونز هوبكنز».