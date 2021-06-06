حركة فتح تدعو للنفير العام للدفاع عن القدس ومواجهة مسيرة الأعلام

كتبت أسماء لمنور في الأحد 6 يونيو 2021 07:10 مساءً - منذ 57 دقيقة

دعت حركة فتح، اليوم الأحد، كوادرها والجماهير الفلسطينية إلى “النفير العام” الخميس المقبل، بالتزامن مع دعوات متطرفين يهود لتنظيم مسيرة بالقدس المحتلة.‎

ومؤخرا، دعت منظمات يمينية إسرائيلية متطرفة، إلى المشاركة في مسيرة “استفزازية” تعتزم تنظيمها بالقدس المحتلة، الخميس المقبل، يُطلق عليها “مسيرة الأعلام”.

وقالت مركزية “فتح” في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية إن الشعب الفلسطيني “لن يقبل أن يدفع ثمن صراعات الفاشيين في إسرائيل على الحكم”.

ودعت المجتمع الدولي “للتدخل السريع لوقف هستيرية نتنياهو واليمين المتطرف الإسرائيلي ولجم تحركاته في القدس التي تهدد بانفجار المنطقة برمتها”.

وكان من المقرر تنظيم المسيرة -التي يرفع فيها كثير من الأعلام الإسرائيلية- الشهر الماضي تزامنا مع الذكرى السنوية (بموجب التقويم العبري) لاحتلال القدس الشرقية عام 1967 ولكن جرى تأجيلها إثر عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة وفي ظل التوتر الشديد الذي كان يسود مدينة القدس الشرقية.

وفي السياق، حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من التصعيد الإسرائيلي بمدينة القدس وجعلها “وقودا لصراعات الساحة السياسية” مشيرة أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو “يُصعّد عدوانه على القدس لإنقاذ نفسه”.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيين -في بيان- إن نتنياهو يحاول “إفشال تشكيل ما تُسمى حكومة التغيير في إسرائيل عبر تفجير الأوضاع في القدس وتصعيد العدوان على مقدساتها ومواطنيها” مضيفة أنه “يُصعّد عدوانه على القدس لإنقاذ نفسه”.

وفي وقت سابق الأحد، اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، الناشطة المقدسية منى الكرد من داخل منزلها بحي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة إطلاق سراحها لاحق، ثم سلم شقيقها محمد نفسه للشرطة التي كانت تبحث عنه.