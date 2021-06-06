إدارة بايدن تحذر إسرائيل من أي أعمال بمدينة القدس قد تستفز الفلسطينيين

كتبت أسماء لمنور في الأحد 6 يونيو 2021 07:10 مساءً - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بأن “مسيرة الأعلام” في حال تنظيمها، ستتسبب في إثارة خلافات جديدة بين الجانبين الأمريكي والإسرائيلي.

وأفادت “صحيفة يديعوت أحرونوت” العبرية، مساء اليوم الأحد، بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، حذرت وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، خلال زيارته الأخيرة للعاصمة الأمريكية واشنطن منذ أيام، من إثارة أي أعمال في مدينة القدس المحتلة يمكن أن تستفز الفلسطينيين.

وأكدت الصحيفة أن مسؤولين أمنيين إسرائيليين قد حذروا بدورهم، اليوم، من أن “مسيرة الأعلام” التي يعتزم مستوطنون تنظيمها، يوم الخميس المقبل، ربما تؤدي إلى تصعيد أمني في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة والداخل الفلسطيني.

وفي سياق متصل، اتخذ بيني غانتس، وزير الدفاع الإسرائيلي، أمس السبت، قرارا حاسما بشأن “مسيرة الأعلام”، المقرر إجراؤها الخميس المقبل، حيث ذكرت “صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية”، أن غانتس قرر عدم إجراء مسيرة الأعلام في هذا التوقيت.

وأفاد “الموقع الإلكتروني العبري مفزاك لايف” بأن غانتس قد أجرى مداولات أمنية وعسكرية، في وقت لاحق من اليوم، تتعلق بمدى سماح الشرطة والجيش الإسرائيليين بسريان “مسيرة الأعلام” في مدينة القدس المحتلة.

وأجرى وزير الدفاع الإسرائيلي مداولات أو مناقشات مع رئيس هيئة الأركان، ومفوض الشرطة والمدعي العام وقائد الشرطة، ومسؤولين آخرين.

وقد بعثت حركة “حماس” رسالة تهديد جديدة إلى إسرائيل، في حال السماح من جديد لما تُسمى “مسيرة الأعلام” بالمرور عبر باب العامود في القدس المحتلة.

ونقلت “وكالة شهاب للأنباء” عن الناطق باسم الحركة عن مدينة القدس المحتلة، محمد حمادة، أن “خطوة إسرائيل تأتي بهدف ترميم صورته التي تمرغت بالتراب”.

وقال حمادة: يوم أن نسفت مقاومة شعبنا الباسلة في الضفة والقدس والداخل، وفي مقدمتها صواريخ المقاومة من غزة العزة والبطولة عليهم كبرهم، وأدخلتهم الملاجئ بعد أن كانوا يخططون لتدنيس المسجد الأقصى يومها بآلاف من مستوطنيهم.

وحذر الناطق باسم حماس في القدس، إسرائيل، من استخدام القدس وسيلة للهروب من أزماته الداخلية، وفشله في حل مشكلاته السياسية، داعيا الأهالي الفلسطينيين في القدس والداخل الفلسطيني إلى أن “يهبّوا نحو المسجد الأقصى، وذلك يوم الخميس المقبل، ويرابطوا في المسجد الأقصى وحوله لحمايته من خبث الصهاينة ومخططاتهم”.

من جانبها، أوضحت “صحيفة هاآرتس” العبرية، أن المنظمات اليمينية الإسرائيلية تخطط لإقامة “مسيرة الأعلام” يوم الخميس المقبل في مدينة القدس، وداخل المدينة القديمة، خاصة في الشوارع الإسلامية فيها.

ونشرت الصحيفة العبرية دعوة تلك المنظمات على “فيسبوك”، وبرنامج المسيرة وخريطتها، فيما أكدت هيئة البث الإسرائيلية أنه من المحتمل أن توافق الشرطة الإسرائيلية على مسيرة “الأعلام” بشروط وبحدود معينة، وإن لم ترفضها كلية.