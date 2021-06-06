إطلاق النار ضد الأمن الأردني بعد قرار فصل أحد النواب

كتبت أسماء لمنور في الأحد 6 يونيو 2021 07:10 مساءً - منذ ساعتين

بعد ساعات قليلة من قرار مجلس النواب الأردني فصل العجارمة، الذي أثار جدلا واسعا في المملكة خلال الفترة الماضية.

اندلعت أعمال شغب وإطلاق نار في منطقة ناعور جنوبي العاصمة الأردنية عمان، من قبل أنصار النائب المفصول أسامة العجارمة، ضد قوات من الأمن العام.

وأكد مصدر أمني لـ“إرم نيوز“، أن منطقة ناعور تشهد حاليا أعمال شغب وإطلاق نار من قبل أنصار النائب العجارمة ضد قوات الأمن.

وأضاف المصدر أن قوات الأمن ”تتعامل مع الحدث بالقوة المناسبة والغاز“، دون أن يوضح ما إذا كانت قوات الأمن قد ردت على إطلاق النار ضدها.

وتداول ناشطون وحسابات إخبارية على ”فيسبوك“ مقاطع فيديو قالوا إنها من أحداث الشغب المندلعة في ناعور.

ومنطقة ناعور وضواحيها هي معقل قبيلة العجارمة التي ينتمي لها النائب المفصول.