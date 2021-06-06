لندن ـ د.ب.أ: أثبتت دراسة حديثة في بريطانيا أن إغلاق المدارس أثناء وباء كورونا تسبب في فجوات معرفية أكبر بين طلاب المدارس الابتدائية المنتمين إلى الأسر الفقيرة مقارنة بالآخرين. وقال جون أندروز مؤلف الدراسة وعضو معهد سياسة التعليم الذي أجرى البحث نيابة عن حكومة المملكة المتحدة: “لقد عانى هؤلاء الطلاب من خسائر تعليمية أكبر من أقرانهم الأكثر ثراء، مما يهدد بتوسيع الفجوة التعليمية بصفة عامة”. ويتم احتساب خسائر التعليم في التقييم على أنها أشهر دراسية ضائعة، يقل فيها مستوى استفادة التلاميذ عن التوقعات مقارنة بالسنة الدراسية العادية. وصنف العلماء أولئك الذين يتناولون وجبات مدرسية مجانية على أنهم أطفال من خلفيات فقيرة. في حين تأخر طلاب المدارس الابتدائية العاديون بمعدل 7ر2 شهر في الاستفادة من مقرر الرياضيات واستيعابه و2ر1 شهر في المطالعة خلال النصف الثاني من الفصل الدراسي الثاني، بينما تأخر التلاميذ الأكثر فقرا بمعدل 3ر3 شهر (في مادة الرياضيات) و6ر1 شهر (في المطالعة).

كانت هذه تفاصيل خبر التلاميذ الفقراء فـي إنجلترا تعرضوا للتهميش بصورة أكبر خلال «كورونا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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