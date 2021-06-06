هجمات مسلحة تصيب أفرادا من قوات الأمن الأردنية

عمَان ـ رويترز: نقلت وكالة أنباء بترا الرسمية عن وزارة الداخلية الأردنية قولها إن مساء السبت شهد “هجمات مسلحة” على القوات الأمنية في منطقة المالحة بالقرب من طريق مطار الملكة علياء الدولي وإن بعض أفراد الأمن أصيبوا.

وفي بيان منفصل نشرته الوكالة قالت الشرطة إن أربعة من أفراد قوة أمن “تعاملت مع أعمال شغب في منطقة ناعور أصيبوا وهم قيد العلاج”.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن “قوة أمنية تعاملت مساء السبت مع أعمال شغب وإحراق مركبات وإطلاق أعيرة نارية في الهواء قام بها مجموعة من الاشخاص في منطقة ناعور ونتج عن تلك الأعمال إصابة أربعة من رجال الأمن العام وجرى إسعافهم إلى المستشفى وهم قيد العلاج”.

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