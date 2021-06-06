نينوى تعيش أزمة وقود خانقة.. طوابير على المحطات

وقال الشمري في حديث لـ الخليج 365، ان "طوابير العجلات في محطات الوقود في مركز الموصل واطرافها واغلب مناطق المحافظة تعيش حالة من الفوضى نتيجة لوصول تلك الطوابير الى مسافات تصل الى خمسة كيلومترات ويمكث اصحابها الى يومين في عجلاتهم بانتظار التزود بالوقود خلال هذه الظروف القاسية وارتفاع درجات الحرارة"، مبينا انه "ومن خلال المتابعة لمعرفة اسباب تلك الحالة كانت الاجابات غير مقنعة من بينها تخفيض حصة المحافظة من الوقود من قبل الوزارة في المركز".واضاف الشمري، ان "الوضع صعب جدا، والمحافظة واهلها عانوا الكثير، بالتالي كان الاجدر بالحكومة الاتحادية انصافهم بدل زيادة الأعباء عليهم"، داعيا وزير النفط الى "اتخاذ اجراءات عاجلة وزيارة المحافظة بشكل شخصي للاطلاع على الوضع المأساوي وكذلك حالة الغضب والامتعاض التي يعيشها المواطنين".

واكد انه "بحال بقاء الوضع كما هو فسيكون لنا موقف حازم داخل قبة البرلمان مع باقي ممثلي المحافظة واللجنة المعنية بملف النفط والطاقة بغية إنهاء تلك الازمة بوقت قياسي".

