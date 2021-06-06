الأمم المتحدة تشيد بجهود العراق في مجابهة التغيّر المناخي

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بغداد - ياسين صفوان - اشادت الأمم المتحدة، الاحد، بجهود العراق في مجابهة التغيّر المناخي.
وقال المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة بغرب آسيا في تغريدة على "تويتر"، "نتقدم بالشكر للرئيس برهم صالح، رئيس الجمهورية العراقية لالتزامه بتأسيس برنامج وطني لإنعاش وادي الرافدين عبر خارطة طريق تُلبي الحاجة الملحة لمجابهة التغير المناخي".
وكان رئيس الجمهورية برهم صالح أكد أمس السبت، ضرورة تأسيس برنامج وطني لإنعاش وادي الرافدين لمجابهة التغيّر المناخي.