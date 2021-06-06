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شاهد.. حريق بمستودع مواد قابلة للاشتعال في دبي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 يونيو 2021

شاهد.. حريق بمستودع مواد قابلة للاشتعال في دبي

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تمكنت فرق ووحدات الدفاع المدني الإماراتي في دبي، اليوم الأحد، من السيطرة على حريق بمستودع مواد قابلة للاشتعال في منطقة القوز الصناعية.

وفي تفاصيل الواقعة، تحركت فرق ووحدات الدفاع المدني بدبي فور تلقيها بلاغا في الساعة الـ11:09 من صباح اليوم بالتوقيت المحلي، يفيد بوجود حادث حريق في منطقة القوز الصناعية.

وتبين أن الحادث في مستودع لمواد قابلة للاشتعال، فباشرت فرق ووحدات الدفاع المدني تنفيذ عمليات الإطفاء ومكافحة الحريق.

واستطاعت الفرق المعنية السيطرة على الحادث في الساعة الـ12.40 دقيقة، دون تسجيل أي إصابات أو وفيات، وشرعت مباشرة في عمليات التبريد.

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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