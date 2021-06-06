شكرا لقرائتكم خبر عن هانكوك: من المبكر الحديث عن رفع كامل لقيود الجائحة بإنجلترا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - رويترز

أكد وزير الصحة البريطاني مات هانكوك الأحد، أن من السابق لأوانه القول ما إذا كانت الحكومة ستلتزم بخطة تقضي بالرفع الكامل لقيود وإجراءات العزل العام لمكافحة كوفيد-19 في إنجلترا بتاريخ 21 يونيو حزيران.

وأضاف هانكوك أن الشهر المنصرم شهد تأثيراً "كبيراً للغاية" لانتشار سلالة "دلتا" من كوفيد-19، والتي تم رصدها للمرة الأولى في الهند، وهي الآن السلالة السائدة في إنجلترا وفقاً لتقديرات رسمية.

وأشار إلى ارتفاع جديد في حالات كوفيد-19، لكنه قال إنه اطمأن بدرجة كبيرة لاستقرار معدل الحالات التي تحتاج للعلاج في المستشفى والوفيات، في الوقت الذي يبحث فيه المسؤولون خطط إنهاء العزل العام.

وقال هانكوك لمحطة سكاي نيوز، إن "من السابق لأوانه اتخاذ قرار نهائي في هذا الشأن. رئيس الوزراء وأنا والفريق سننظر في كل البيانات على مدى هذا الأسبوع، وقلنا إننا سنمهل الناس وقتاً كافياً قبل 21 يونيو/حزيران".

وتابع: "لا نقول (لا) لموعد 21 يونيو في تلك المرحلة"، مشيراً إلى أن من المهم أن يتلقى المواطنون جرعتي لقاح كوفيد-19، إذ أظهرت البيانات أن ذلك قد يحمي بفاعلية من سلالة دلتا.

وكان رئيس الوزراء بوريس جونسون قال الأسبوع الماضي، إنه لا يرى في البيانات ما يستدعي الخروج عن الخطة لإنهاء قيود العزل العام، لكن الحذر مطلوب.

ووصل عدد الوفيات الإجمالي في بريطانيا من الجائحة إلى 127836، وهو سادس أعلى عدد في العالم وفقاً لبيانات جامعة جونز هوبكنز.