الجسمي والعبدلات يغنيان «نسم علينا الهوا»

استضاف الفنان حسين الجسمي في منزله المطرب الأردني عمر العبدلات، الذي نشر عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام» مقطع فيديو يجمعه بالجسمي، ويغنيان سوياً أغنية «نسم علينا الهوا» للفنانة فيروز، وظهر الجسمي جالساً وهو يعزف على البيانو، فيما ظل العبدلات واقفاً يغني معه كلمات الأغنية.

وأرفق العبدلات مقطع الفيديو كلمات قال فيها: «بضيافة أخي وصديقي حسين الجسمي.. دندنة خفيفة.. بيتك عامر دائماً»، فيما لاقى المقطع انتشاراً واسعاً على عدد من الحسابات في مختلف مواقع التواصل، مشيدين بأداء الاثنين في غناء الأغنية مطالبين بدويتو غنائي يجمعهما سوياً.