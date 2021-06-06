شكرا لقرائتكم خبر عن 20 سفيراً وزوجاتهم يزورون مصنع المستنسخات الأثرية بمصر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

استقبل مصنع المستنسخات الأثرية بمدينة العبور بمصر 20 سفيراً وزوجاتهم، من سفراء الدول الأجنبية المعتمدة بالقاهرة، في زيارة نظمتها وزارة السياحة والآثار إلى المصنع، الذي يعد الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط، وتم افتتاحه في مارس الماضي.

وكان في استقبال السفراء وزوجاتهم د. مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وشرح فكرة إنشاء المصنع وأنه يهدف لحماية التراث الحضاري والثقافي وحماية حقوق الملكية الفكرية للآثار المصرية. وأشار إلى أن كل مستنسخ أثري يتم إنتاجه بالمصنع يحمل ختماً خاصاً بالمجلس الأعلى للآثار، وشهادة معتمدة تفيد بأنه قطعة مقلدة وصورة طبق الأصل وأنه من إنتاج الوزارة، إلى جانب وجود «باركود» يمكن من خلاله التعرف إلى كل المعلومات الخاصة بهذه القطعة باللغتين العربية والإنجليزية مثل المادة المصنوعة منها والوزن واسم ومكان عرض القطعة الأصلية.

وأضاف أن المصنع يعمل به حوالي 150 من الفنانين والمرممين والحرفيين المتخصصين ذوي خبرة وكفاءة عالية في المجال معظمهم من أبناء الوزارة، لافتاً إلى أن معظم المنتجات تكون صناعة يدوية.