شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الشارقة تطلق الملتقى التقني الرابع لإدارة حركة الطائرات بدون طيار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

تحت رعاية الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، وبحضور هنريك لاندرهولم، سفير مملكة السويد لدى الدولة، نظمت مجموعة إدارة الأصول الهندسية المستدامة بمعهد البحوث للعلوم والهندسة، التابع لمكتب نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا «الملتقى التقني الرابع لإدارة حركة الطيران المدني»، والذي جاء هذا العام افتراضياً تحت عنوان «تطوير سيناريوهات حركة الطائرات بدون طيار»، بحضور هنريك لاندرهولم، سفير مملكة السويد لدى الدولة.

وشاركت في الملتقى جامعة لينشوبنغ، وشركة خدمات الملاحة الجوية السويدية (LFV)، ودبي لخدمات الملاحة الجوية، ووكالة الابتكار السويدية، والهيئة العامة للطيران المدني، ومؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية، ودائرة الطيران المدني بحكومة الشارقة، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، وبلدية دبي، وشركة ساب للتكنولوجيا.

وقال الدكتور حميد مجول: إن الملتقى دليل على الدعم المتواصل من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، للابتكار والتعاون الدولي في مجال الطيران ووفقاً لرؤية سموه وتوجيهاته، لعبت جامعة الشارقة دوراً رائداً في قطاع الطيران الإماراتي من خلال تطبيق نموذج (Triple Helix) على مدى السنوات الثلاث الماضية، كما جرى توقيع العديد من مذكرات التفاهم ذات الصلة مع هيئات الطيران المحلية والعالمية، ونتج عن هذا التعاون تطوير إدارة حركة مرور الطائرات بدون طيار والذي يتضمن خرائط لدولة الإمارات العربية المتحدة مع خوارزميات التوجيه.

وخلال الملتقى، الذي اشتمل على جلستي عمل أثنى المشاركون على أهمية المشروع في الوقت الحاضر، وأكدوا أهمية استمرار التعاون مستقبلاً في المجال البحثي التطبيقي، وتم عرض آخر التطورات والإنجازات والنتائج التي حققها المشروع البحثي حتى الوقت الحالي، من خلال عرض فيديوهات لعدد من سيناريوهات حركة الطائرات بدون طيار في إمارتي دبي والشارقة.

وفي الجلسة التقنية التي اشتملت على 6 محاضرات تقنية قدمها 8 من أعضاء الهيئات التدريسية بالجامعات والمؤسسات المشاركة، جرت مناقشة مواضيع متعلقة بالتحديات التي تواجه أنشطة الطائرات بدون طيار، بالإضافة إلى جوانب تقييم المخاطر والسلامة والأمن كما هو مطبق في بعض المدن السويدية وإمارة دبي، ومؤشرات الأداء الرئيسية المتعلقة بإدارة حركة الطائرات بدون طيار، والخدمات الجوية الرقمية وسبل تطوير المشاريع من خلال طرح بعض المقترحات والاحتياجات في هذا المجال.