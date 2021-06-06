شكرا لقرائتكم خبر عن «مكتب شؤون المواطنين» و«اقتصادية عجمان» يعززان التعاون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقع مكتب شؤون المواطنين ودائرة التنمية الاقتصادية في عجمان مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون المشترك والاستفادة من الإمكانيات المتاحة لدى الطرفين، وبما ينعكس أثره على توفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين كافة، وقع المذكرة الشيخ عبد الله بن ماجد النعيمي، مدير عام المكتب وعبد الله أحمد الحمراني مدير عام الدائرة.

وأكد الشيخ عبد الله النعيمي - عقب التوقيع - حرص المكتب على تنفيذ المبادرات التي تهدف إلى إسعاد المواطنين، لافتاً إلى أن مذكرة التفاهم مع اقتصادية عجمان، تأتي انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي رئيس مكتب شؤون المواطنين، بتعزيز مستوى التعاون مع المؤسسات والهيئات الوطنية وتوحيد الجهود من خلال تسخير كافة الإمكانيات المتاحة وبما يحقق الحياة الكريمة للمواطنين كافة.

من جانبه قال عبدالله الحمراني إن دائرة التنمية الاقتصادية تحرص على بناء شراكات فاعلة مع جميع الهيئات والمؤسسات المحلية والاتحادية لدعم الجهود المشتركة لتحقيق رؤية الإمارات الهادفة إلى سعادة ورفاهية شعب الإمارات، والسير على خطى وتوجهات القيادة الرشيدة لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.

وأكد الحمراني حرص كل من اقتصادية عجمان ومكتب شؤون المواطنين على توحيد الجهود وتعزيز التعاون لما يخدم مصالح مواطني الإمارة من خلال تسخير كافة الإمكانات المتاحة لدى الطرفين وتنفيذ مبادرات نوعية، والمساهمة المشتركة في تقديم خدمات مميزة تحقق الرفاهية والسعادة لمجتمع إمارة عجمان. (وام)