شكرا لقرائتكم خبر عن "تضامن النواب": مصر ذات ثقل ولا تخجل من المكاشفة بقضايا المخدرات والإدمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة اليوم، مع ممثلى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن مصر لا تخجل من المكاشفة والمواجهة وهذا ما حدث من خلال تحقيق معدلات طيبة فى مواجهة تلك الكارثة المدمرة، موضحا أن النسب التى تحركت إلى الأدنى دليل على نشاط الصندوق وهذا ما وضح من نسبة التعاطى والتى بلغت 10% حتى عام 2015 ووصلت إلى 5.9%، ونسبة الإدمان من 3% إلى 2.4%، وكذلك نسبة تعاطى سائقى الحافلات المدرسية، وكانت 12% وبلغت حتى عام 2021، 1.8%، وغيرها من النسب التى انخفضت خلال الأعوام الماضية.

وتابع القصبي: تحية إلى تلك المنظومة الناجحة ولكن نطمع إلى مواجهة تلك الظاهرة واختفاء تلك النسبة تماما، ونجاح هذا الصندوق هو باب أمل لمواجهة تلك الظاهرة، مشيرا إلى أن المسئولين يعقبون على تلك النتائج رغم نجاحها بعدم الرضى وذلك حتى ننتهى منها تماما من تلك الظاهرة.

وأضاف رئيس اللجنة: "من ضمن الحاجات التى نشاور عليها وهى أن الدولة المصرية أصبحت ذات ثقل إقليمى وعربى ومسيطرة على العديد من الملفات، وأصبحنا نموذج وننقل خبراتنا إلى الدول العربية الأخرى"، معقبا: وزيرة التضامن سوف تحضر غدا والمجال مفتوح أمامنا لمناقشة واسعة نراجع فيها ملفات كثيرة.