شكرا لقرائتكم خبر عن "دينية النواب" تقرر تنظيم زيارة لمنطقة الحرفيين بالغردقة لحل مشكلة نقل الورش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة الدكتور أسامة العبد، وكيل اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب سيد قاسم محمد، بشأن تأخر نقل الورش الواقعة داخل مدينة الغردقة إلى منطقة الحرفيين المخصصة لها بمدينة الغردقة، وذلك نتيجة مغالاة هيئة الأوقاف المصرية مالكة المشروع في سعر تملك هذه الورش.

وتحدث النائب مقدم طلب الإحاطة، مطالبا بعدم المغالاة في سعر تملك الورش من قبل هيئة الأوقاف، وأن يكون هناك توازن في الأسعار لدعم وتشجيع الصناع الصغار أصحاب الورش، وأشار المهندس علاء عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، في كلمته خلال الاجتماع، إلي أن المشروع مكلف جدا، والهيئة تحرص علي الحفاظ علي مال الوقف.

وقال الدكتور أسامة العبد، وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، ورئيس الاجتماع، إن اللجنة تقرر تشكيل لجنة للقيام بزيارة ميدانية تزور المنطقة وتستمع لصغار الصناع، للوصول إلي حلول ترضي الجميع، وأن يشارك في اللقاء وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية والنواب.

وتابع العبد، قائلا: "الأمر يتطلب عقد جلسة بين النواب والجهات التتفيذية للخروج بحل وسط يفيد الصناع الصغير، فهناك حاجة لقوة الصانع الصغير، كما لا نقبل أن نضيع مال الوقف، ولا نقبل ألا ينمي مال الوقف، فقد يتحمل الجهاز التنفيذي جزء والهيئة تتحمل جزء، شرط ألا يضيع مال الوقف".

كما يشهد اجتماع اللجنة استكمال مناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب لطفى شحاته، والنائبة مروة هاشم، بشأن حل مشاكل تراكم الإيجارات على أهالي قرية كفر الجرادية مركز الزقازيق لمنازلهم المقامة على أراضٍ تابعة للأوقاف.