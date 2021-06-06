"شباب الصحفيين" تهاجم محمد لطفي: ألاعيبك انكشفت أنت وزوجتك يا عميل الإخوان

محمد الفلاح - الأحد 6 يونيو 2021

شنت جبهة شباب الصحفيين هجوما شديدا على ناشط السبوبة المصري محمد لطفي بتاع المفوضية المصرية للحقوق والحريات وزوجته اللذين يسعيان لنشر الأكاذيب من خلال ادعاءات باطلة ومغرضة وشعارات مزيفة بحثا عن تحقيق مصالح شخصية مؤكدة الجبهة علي ان العميل محمد لطفي وزوجته مازالوا على نهجهم في تخريب البلد والعمالة للخارج.



وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية: "العميل الخائن لطفي أبرز أعضاء الطابور الخامس عايز البلد فيها فوضى ويدافع عن جماعة الإخوان الإرهابية والمخربين".

وأضاف طوالة: "ألاعيبك انكشفت يا بائع الأوطان أنت ومراتك والناس كلها عارفه أنك عميل وخاين ولن تخدعنا يا أبو مسيلمة الكذاب ومن على شاكلتك من العملاء والخونة والمتآمرين على البلاد فأنتم مفضوحين للشعب المصري العظيم المؤمن بالرسائل الوطنية للدولة المصرية والمقدر جيدا لحجم التحديات الجسام التي تواجهها مصر".