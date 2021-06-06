رواد السوشيال ميديا يوجهون رسالة شديدة اللهجة إلى المصري محمد لطفي وزوجته

وجه رواد سوشيال ميديا رسالة شديدة اللهجة إلى محمد لطفي "بتاع المفوضية المصرية للحقوق والحريات وزوجته". وقال النشطاء عبر تويتر: "شكلك أنت ومراتك عايزين ترجعوا السجن تاني يا محمد يا لطفي"، مؤكدين أن العميل محمد لطفي وزوجته مازالا على نهجهم في تخريب البلد والعمالة للخارج. وأضافوا: "محمد لطفي الطابور الخامس اللي عاوز البلد فيها فوضى ويدافع عن جماعة الإخوان الإرهابية والمخربين"، متابعين: "ألاعيبك انكشفت يا محمد يا لطفي أنت ومراتك والناس كلها عارفه أنك عميل وخاين"

محمد يوسف

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