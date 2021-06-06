مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تأمين الغذاء للاجئين الروهينجا والأسر الأكثر احتياجا في بنغلاديش

المناطق- الرياض

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية للاجئين الروهينجا والأسر الأكثر احتياجا في بنغلاديش.

وجرى أمس توزيع 500 سلة غذائية في مدينة كوميلا بمقاطعة دكا استفاد منها 2,500 فرد.

ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإنسانية والإغاثية المتنوعة التي تقدمها المملكة من خلال المركز للاجئين الروهينجا والمجتمعات المضيفة لهم، للتخفيف من معاناتهم.