شكرا لقرائتكم خبر عن «حكومة الظل» : سياسة السفر البريطانية مربكة وخطيرة وعشوائية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصفت وزيرة الخارجية في حكومة الظل البريطانية، ليزا ناندي، نظام "إشارات المرور" البريطاني للتصنيف الخاص بالسفر الدولي بأنه مربك لدرجة الخطورة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية اليوم الأحد أن النظام الذي يصنف درجة المخاطر بالألوان الأحمر والأصفر والأخضر للبلدان في جميع أنحاء العالم يحدد متطلبات الحجر الصحي وفحوص الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا عند عودة الأشخاص إلى المملكة المتحدة.

وفاجأ انتقال البرتغال من المنطقة الخضراء إلى الصفراء العديد من الأشخاص الذين يقضون عطلة هذا الأسبوع، وقالت ناندي إنه يجب إلغاء قائمة اللون الأصفر.

كما قال تيم سبيكتور، أستاذ علم الأوبئة الجينية في جامعة كينجز كوليدج لندن، إنه لا يفهم التفكير وراء إزالة البرتغال من القائمة الخضراء. وذكر لمحطة تايمز راديو: "إذا سافر المرء من لندن إلى مانشستر في الوقت الحالي، فإن ذلك يمثل مخاطرة أكبر بكثير من الذهاب إلى البرتغال أو إسبانيا أو إيطاليا أوفرنسا. وأردف قائلا: "لا يمكننا منع السلالات القادمة إلى هذا البلد ما لم نغلق البلد بالكامل.