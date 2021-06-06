الصحة تكشف عن دوافع زيادة عدد الملقحين

وقال مدير عام الصحة في الوزارة رياض عبد الأمير الحلفي للوكالة الرسمية: في البدء "كان هناك عزوف من المواطنين عن أخذ اللقاح، ولكن بعد تلقي عدد كبير منهم اللقاح تشجع الآخرون، حيث بدأ الإقبال على مراكز التلقيح يزداد"، مبيناً أن "كمية اللقاح في الوقت الحالي غير كافية ونأمل في الشهر المقبل زيادة كميات اللقاح بشكل كبير".وأضاف أن "الشهر المقبل سوف يشهد زيادة في كميات جرعات اللقاح إلى عشرة اضعاف عمَّا هو موجود الآن"، لافتاً إلى أن "البعض مازال يتردد من أخذ اللقاح، لكننا نتوقع زيادة الاقبال عليه لأن التردد يتناقص مع زيادة اعداد الملقحين كلما زادت نسبة الملقحين تزداد قناعة الآخرين بأن اللقاح فعَّال".

وتابع أن "أعداد الملقحين حتى يوم 2 / 6/2021، بلغ 625 ألفاً و843 عدد الملقحين بالجرعة الأولى "، موضحاً أن "عدد الجرعات التي وصلت الى العراق خلال الأشهر : (الثالث والرابع والخامس والسادس) من فايزر بلغت 500 ألف جرعة".



وأكد أن "الربع الثالث من السنة للأشهر: تموز وآب وأيلول سوف نتسلَّم خمسة ملايين جرعة من فايزر وهذا يعني عشرة أضعاف العدد"، موضحاً أنه "تمَّ التعاقد مع كوفاكس بحدود 16 مليون جرعة لنهاية العام، تسلَّمنا منها 840 الف جرعة فقط، والمتبقي منها يجب ان تفي به خلال الستة اشهر المقبلة".

وتابع انه "تم تسلُّم 500 الف جرعة من سينوفار قبل يومين وسيتم اكمال عقد المليوني جرعة خلال الأشهر المقبلة ".

