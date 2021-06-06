بالوثيقة.. محافظة بغداد تصدر توجيهاً 'مهماً' بشأن الاجراء والعقود

وطالبت المحافظة، مديريات (ماء بغداد، شباب ورياضة بغداد الكرخ/رصافة/مدينة الصدر، دائرة صحة بغداد الكرخ / الرصافة، مديرية زراعة بغداد، مديرية التخطيط العمراني، دائرة العمل والتدريب المهني، مديرية بلديات محافظة بغداد، مجاري بغداد، ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة)، بتزويدها بأعداد الأجراء اليوميين والعقود، أعداء الأجراء اليوميين الموطنة رواتبهم وغير الموطنة، تأييد الدائرة أو القسم المعني باستمرار الدوام للأجراء...التفاصيل في نص الوثيقة أدناه: