مبابي يتصدر اغلى لاعبي يورو 2020

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة و الكرة الاوروبية خصوصا مسابقة أمم أوروبا 2020 والتي تنطلق في الحادي عشر من شهر حزيران الجاري.

ونشر موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في رصد قيم اللاعبين وأسعارهم أغلى اللاعبين الحاضرين في بطولة أمم أوروبا المقبلة. وتصدر مبابي لاعب منتخب فرنسا القائمة بقيمة 160 مليون دولار ثم هاري كين مهاجم انجلترا بـ 120 مليون دولار يليهم لوكاكو مهاجم بلجيكا 100 مليون دولار.

