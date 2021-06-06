الخلية تكشف تفاصيل عن مهاجمة مركزاً صحياً في بغداد

وقالت الخلية في بيان، ورد لـ الخليج 365، إنه "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام أنباء عن قيام احد المسلحين بمهاجمة مركز صحي في منطقة هور رجب ببغداد" .

وبينت، أنه "بحسب المعلومات الأولية الواردة من قيادة عمليات بغداد بأن الحادث كان عبارة عن مشاجرة بين احد منتسبي الأجهزة الأمنية ومدير المركز خلال مراجعته هذا المركز ، مما أدى الى إصابة الطرفين باطلاقات نارية".



وأشارت إلى، أنه "جرى نقلهما الى المستشفى لتلقي العلاج، إلا أن المنتسب توفي، وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً".