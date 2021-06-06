الشرطة الاتحادية تقبض على متهمين بتجارة وتعاطي المخدرات شرقي بغداد

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية ،اليوم الاحد، عن القاء القبض على متهمين بتجارة وتعاطي المخدرات شرقي العاصمة بغداد.

وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان " قوة من اللواء الرابع الفرقة الأولى شرطة اتحادية بمشاركة مفرزة من شعبة مكافحة مخدرات "باب الشيخ" بدلالة احد المتهمين الملقى عليه بوقت سابق تمكنت من إلقاء القبض على اثنين من المتهمين في منطقة "مدينة الصدر" وضبط بحوزتهما مادة مخدرة تقدر7غرام ، وبايبات عدد3، دراجة نارية".



واضافت القيادة انه "تم تسليم المتهمين مع المضبوطات إلى شعبة مكافحة مخدرات باب الشيخ أصولياً".

