انت الان تتابع خبر العمل تطلق رواتب هذه الفئة لشهر أيار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلـن رئيس هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، عصام عبداللطيف التميمي، اليوم الأحد، عن اطلاق الدفعة الخامسة من راتب المعين المتفرغ لشهر أيار.