انت الان تتابع خبر العمل تطلق رواتب هذه الفئة لشهر أيار والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلـن رئيس هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، عصام عبداللطيف التميمي، اليوم الأحد، عن اطلاق الدفعة الخامسة من راتب المعين المتفرغ لشهر أيار.
وقال التميمي في بيان، ورد لـ الخليج 365، ان "الهيئة اكملت جميع الاجراءات المتعلقة باطلاق راتب المعين المتفرغ للمستلمين سابقا وللمشمول الجديد لعام ٢٠١٩ الذين لم يستلموا رواتب الاشهر الاربعة الاولى في الدفعة السابقة".
ودعا، اياهم الى "التوجه لمنافذ الصرف لاستلام مستحقاتهم المالية".
ودعا، اياهم الى "التوجه لمنافذ الصرف لاستلام مستحقاتهم المالية".