مصر وقبرص.. آفاق جديدة في مجالات التعاون العسكرى

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت مصر وقبرص تطلعهما إلى فتح آفاق جديدة لمجالات التعاون العسكرى بين البلدين، وتعزيز العلاقات العسكرية.

جاء ذلك خلال لقاء الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى المصري، بالفريق ديموكريتوس زيرفاكيس قائد الحرس الوطنى القبرصى والوفد المرافق له، الذى يزور القاهرة حالياً فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام .



وتناول اللقاء عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة وانعكاسها على الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط وسبل تعزيز التعاون والعلاقات العسكرية بين القوات المسلحة للبلدين.

ووفقا لبيان من الجيش المصري، أكد القائد العام للقوات المسلحة المصرية اعتزازه بعلاقات الشراكة الإستراتيجية التى تربط القوات المسلحة المصرية والقبرصية فى مختلف المجالات خاصة الدفاعية والأمنية منها، كما أكد أهمية تنسيق الجهود والتعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا البلدين .





وأجُريت مراسم استقبال رسمية لقائد الحرس الوطنى القبرصى بمرافقة الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.

كما عقد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، لقاءا بالضيف القبرصي، تناول عدداً من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء العلاقات المتميزة بين القوات المسلحة المصرية والقبرصية .

من جانبه، أشاد قائد الحرس الوطنى القبرصى بعلاقات الصداقة القوية والتنسيق المشترك، مؤكداً تطلع القوات المسلحة القبرصية إلى دعم آفاق جديدة لمجالات التعاون العسكرى بين مصر وقبرص.

وعززت مصر علاقتها مع قبرص واليونان في ضوء تعاون ثلاثي إقليمي قاد إلى ترسيم الحدود البحرية ما اتاح استفادة الدول الثلاث من احتياطيات غاز واعدة شرق المتوسط.