السلطات التركية تحتجز 14 طالبة.. والتهمة "غولن"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت وسائل إعلام تركية عن احتجاز السلطات بمديرية أمن العاصمة أنقرة، 14 طالبة جامعية منذ 5 أيام.

وبحسب ما ذكره الموقع الإخباري التركي "بولد ميديا"، وتابعته ”الخليج 365”، الأحد، كانت قوات الأمن قد اعتقلت قبل 5 أيام 14 فتاة بزعم الانتماء لجماعة رجل الدين، فتح الله غولن، المتهم من قبل أنقرة بتدبير انقلاب مزعوم عام 2016.



وأشار المصدر أن من بين المحتجزات طالبات بكلبة الطب، لافتًا أن السلطات قد تمدد فترة احتجاز الطالبات لـ14 يومًا إضافية.

يذكر أنه في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، اعتقلت 26 طالبة في مديرية أمن مدينة أوشاق، وسط تركيا، وأثيرت مزاعم عن تعرضهن للتفتيش العاري خلال احتجازهن مما دفع السياسيين والنشطاء والبرلمانيين للتنديد بالواقعة وتوجيه انتقادات لحكومة حزب العدالة والتنمية.

وتتهم أنقرة الداعية التركي المقيم في بنسلفانيا الأمريكية فتح الله غولن بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة عام 2016، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، فيما ترد المعارضة التركية أن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز كانت "انقلاباً مدبراً" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.





وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، بتهمة الاتصال بجماعة غولن، فضلا عن فصل كثير عن أعمالهم في الجيش والجامعات، وغيرها من الوظائف الحكومية، بموجب مراسيم رئاسية.

ومنذ "مسرحية الانقلاب"، أطلقت تركيا حملة "تطهير" شملت كافة القطاعات العامة وأسفرت عن اعتقال نحو 80 ألف شخص في انتظار المحاكمة، وعزل أو أوقف تعسفيا عن العمل حوالي 150 ألفا من موظفي الحكومة وأفراد الجيش والشرطة وغيرهم.

ولم يتم حتى اليوم نشر تقرير تقصي الحقائق حول المحاولة الانقلابية الذي انتهى منه البرلمان عام 2017.