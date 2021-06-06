تجديد حبس "البرنس".. قيادي إخواني مصري متهم بالفساد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، الأحد، تجديد حبس القيادي الإخواني حسن البرنس محافظ الإسكندرية في عهد جماعة الإخوان الإرهابية، 45 يوما على ذمة تحقيقات القضية رقم 1781 لسنة 2019.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2020، تسلمت محكمة استئناف الإسكندرية، قرار جهاز الكسب غير المشروع بإحالة البرنس إلى محكمة الجنايات بتهمة استغلال النفوذ وتضخم الثروة بحوالي 3.5 مليون جنيه حصل عليها بطريق كسب غير مشروع وحددت جلسة لنظر القضية.



كانت النيابة العامة قد اتهمت المتهم في القضية بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنه مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وشغل حسن البرنس بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، منصب المتحدث الرسمي باسم حزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسية لجماعة الإخوان حينها، وترك المنصب عندما عينه الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسي نائبًا لمحافظ الإسكندرية في أكتوبر/تشرين الأول 2012.

وفى 22 أغسطس/آب 2013 وبعد سقوط حكم الإخوان تم إلقاء القبض على حسن البرنس داخل شقة في مدينة نصر، بناء على قرار ضبطه وإحضاره بتهم التورط في التحريض على العنف بالإسكندرية، وتم ترحيله إلى سجن برج العرب.



وفى 27 سبتمبر/أيلول 2018 قضت محكمة جنايات الإسكندرية، سجن حسن البرنس، وصبحي صالح القيادي بجماعة الإخوان الإرهابية، و14 آخرين، بالسجن لمدة 5 سنوات، بتهم القتل العمد والتخريب والتجمهر وتعطيل وسائل النقل ومؤسسات الدولة عن عملها، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وفى 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 قررت الدائرة 28 بمحكمة جنايات القاهرة، إدراج جماعة الإخوان الإرهابية بأكملها، على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات و28 قياديا إخوانيا من بينهم حسن البرنس على قائمة الإرهابيين.