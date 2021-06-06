مقاتلات "F-35" الإسرائيلية تشارك في مناورة بإيطاليا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الجيش الإسرائيلي إن طائرات سلاح الجو الأكثر تطورًا وتقدمًا (F-35) انضمت إلى مناورة جوية في إيطاليا في سابقة هي الأولى من نوعها.

وأضاف في بيان تلقته ”الخليج 365”: "يشارك سلاح الجو الإسرائيلي في مناورة دولية تقام على الأراضي الإيطالية بمشاركة سلاح جو كل من إيطاليا، الولايات المتحدة وبريطانيا".

وأشار إلى أن الطائرات المتطورة "F-35" تدخل التدريبات التي تمتد من اليوم الأحد وحتى السابع عشر من الشهر الجاري.

وبحسب الجيش الإسرائيلي فإنه "تأتي هذه المناورة التي تحمل اسم (التاج الخامس) من أجل تعزيز قدرات سلاح الجو في مواجهة كافة التهديدات وتعميق التعاون المشترك بين الأذرع الجوية للدول المشاركة والتعرف على قدرات (F-35) الأكثر تقدمًا في العالم ومدى تفاعلها في بيئة جديدة".





وقال الجيش الإسرائيلي: "ستحاكي المناورة سيناريوهات عديدة من بينها التدريب النوعي في بيئة غير معروفة بهدف اكتساب كافة القدرات دفاعًا عن سماء الدولة من بينها سيناريوهات معارك جوية وجوية أرضية وكيفية مواجهة التحديات في إطار تهديد صواريخ أرض - جو متقدمة والأليات المعتمدة لتقديم المساندة والدعم للقوات الأرضية والمواجهة على أرض العدو".





وأضاف: "خلال التمرين ستنفذ القوات الإسرائيلية طلعتين يوميًا، الأولى ستتم بالتعاون مع طائرات (F-16) الأمريكية والثانية ستكون جزءً من المناورة المشتركة مع أسلحة الجو الإيطالية والبريطانية بطائرات (F-35)".





وتابع الجيش الإسرائيلي: "يعمد الجيش الإسرائيلي على إجراء تمارين مع دول صديقة من اجل تعزيز التعاون المهني وتبادل الخبرات، كما تعد مناورة التاج الخامس بمثابة حجر أساس في تعميق التعاون الاستراتيجي الدولي بين إسرائيل والدول المشاركة وتمتين المصالح المشتركة وخلق جبهة موحدة في وجه التحديات المشتركة".

