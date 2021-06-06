مجزرة مأرب.. مصر تدين جريمة الحوثي وتدعم حكومة اليمن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعربت مصر، اليوم الأحد، عن إدانتها للهجوم الصاروخي الذي نفذته مليشيا الحوثي على مدينة مأرب اليمنية، أمس السبت، وأسفر عن سقوط 14 قتيلا.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها، أنها "تدين بأشد العبارات الهجوم الصاروخي الغادر لمليشيا الحوثي".

وأعربت الخارجية المصرية عن دعمها لحكومة اليمن، وجددت المطالبة بتوقف تلك "الهجمات النكراء".

وطالبت مصر بالعمل على "تغليب مصلحة اليمن وشعبه، من أجل الوصول إلى تسوية سياسية شاملة وفق المرجعيات الدولية المُتفق عليها، حقنا للدماء اليمنية البريئة، وبما يضع حدا للأزمة الإنسانية الممتدة في اليمن".

وأعربت، حسب البيان، عن خالص تعازيها لحكومة وشعب اليمن، ولذوي الضحايا في هذه الجريمة التي وصفتها بـ"البغيضة"، وتمنت الشفاء العاجل للمصابين.

وأطلقت مليشيا الحوثي، أمس السبت، صاروخا باليستيا على مدينة مأرب تسبب في مقتل 14 مدنيا على الأقل، بينهم طفلة عمرها 5 أعوام.