شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رواد السوشيال ميديا يوجهون رسالة شديدة اللهجة إلى المصري محمد لطفي وزوجته والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وجه رواد سوشيال ميديا رسالة شديدة اللهجة إلى محمد لطفي "بتاع المفوضية المصرية للحقوق والحريات وزوجته". وقال النشطاء عبر تويتر: "شكلك أنت ومراتك عايزين ترجعوا السجن تاني يا محمد يا لطفي"، مؤكدين أن العميل محمد لطفي وزوجته مازالا على نهجهم في تخريب البلد والعمالة للخارج. وأضافوا: "محمد لطفي الطابور الخامس اللي عاوز البلد فيها فوضى ويدافع عن جماعة الإخوان الإرهابية والمخربين"، متابعين: "ألاعيبك انكشفت يا محمد يا لطفي أنت ومراتك والناس كلها عارفه أنك عميل وخاين"

