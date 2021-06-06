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رواد السوشيال ميديا يوجهون رسالة شديدة اللهجة إلى المصري محمد لطفي وزوجته

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اليمن العربي- متابعات 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وجه رواد سوشيال ميديا رسالة شديدة اللهجة إلى محمد لطفي "بتاع المفوضية المصرية للحقوق والحريات وزوجته". وقال النشطاء عبر تويتر: "شكلك أنت ومراتك عايزين ترجعوا السجن تاني يا محمد يا لطفي"، مؤكدين أن العميل محمد لطفي وزوجته مازالا على نهجهم في تخريب البلد والعمالة للخارج. وأضافوا: "محمد لطفي الطابور الخامس اللي عاوز البلد فيها فوضى ويدافع عن جماعة الإخوان الإرهابية والمخربين"، متابعين: "ألاعيبك انكشفت يا محمد يا لطفي أنت ومراتك والناس كلها عارفه أنك عميل وخاين"

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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