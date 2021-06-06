شكرا لقرائتكم خبر عن مرصد الأزهر: 6 سنوات في مواجهة التطرف والإرهاب والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

احتفل مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بمرور 6 سنوات على إنشائه، واجه فيها كل أفكار وتنظيمات التطرف الإرهاب، منذ تأسيسه في 3 يونيو/حزيران 2015، وركز طوال السنوات الست الماضية، كما قال، في بيان مساء السبت، على دعم جهود الدولة المصرية في مكافحة التطرف، وعلى حماية ‏المجتمع.

وقال المرصد إنه قام بملاحقة الأفكار الضالة، انطلاقاً من أن ‏مكافحة التطرف، هي أولى خطوات التنمية، وبناء المجتمع، والحفاظ على الوطن ومقدراته.

وأشار المرصد إلى أنه حرص على التواصل الفعال مع ‏مختلف مؤسسات الدولة لإقامة الندوات والفعاليات، التي تحصن الشباب من الوقوع في براثن الفكر ‏المتطرف، وكذلك تبادل الإصدارات البحثية التي تنشر الفكر المعتدل، وتحارب الأفكار الهدامة.‏

وقال مدير المرصد، طارق شعبان، إن المرصد يعد أحد المراكز ‏الأزهرية المستحدثة بهدف مكافحة التطرف؛ لذا فهو يسهم بفاعلية في دعم جهود الدولة ‏ومؤسساتها في محاربة الأفكار الهدامة منذ تأسيسه على يد شيخ الأزهر الدكتور أحمد ‏الطيب.

وأكد ‏المرصد أن مكافحة التطرف تعتمد على الجانب الفكري، ‏باعتبارها المحور الموازي لمكافحة الإرهاب على الجانب العسكري، ولأن مكافحة الفكر ‏المتطرف لها أهمية قصوى في هذا السياق، ‏فقد اضطلع المرصد بمكافحة هذا الفكر وتفنيده على ‏جميع الصعد.‏

وقال المرصد إن استراتيجيات عمله المختلفة في هذا السياق، هي إعداد المقالات والتقارير حول ‏أفكار وأنشطة ‏الجماعات المتطرفة في مختلف دول العالم، مؤكداً أنه يقوم بالتنسيق الدائم مع مؤسسات الدولة المعنية بهذا المجال، لنقل خبرات وتجارب ‏المرصد وإصداراته البحثية الدقيقة عن انتشار الجماعات المتطرفة، ومواطن ضعفها وقوتها، وتفنيد ‏أفكارها الضالة، وما تتميز به هذه الإصدارات من غزارة في المعلومات التي تفيد مؤسسات الدولة ‏في دعم خططها في هذا المجال، وتحصين الجمهور من أي أفكار خبيثة أو دخيلة على ‏المجتمع.