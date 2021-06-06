شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تسجل 9163 إصابة جديدة و351 وفاة بكورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو - رويترز

سجلت روسيا الأحد 9163 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19، منها 2936 حالة في موسكو، ليرتفع إجمالي الإصابات لديها إلى خمسة ملايين و126437.

وقال الفريق الحكومي المعني بمكافحة فيروس كورونا إن 351 شخصاً توفوا لأسباب مرتبطة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، لتصل حصيلة الوفيات إلى 123787.

وتسجل هيئة الإحصاء الحكومية الروسية "روستات" إحصاءاتها الخاصة، وقالت يوم الجمعة إن حوالي 270 ألف شخص توفوا بسبب كوفيد-19، والأسباب المرتبطة به منذ بداية الوباء حتى أبريل/نيسان.

ووصل عدد الوفيات فوق المعدلات الطبيعية، التي يقول بعض علماء الأوبئة إنها أفضل طريقة لقياس عدد الوفيات الحقيقي بسبب كوفيد-19، إلى نحو 425 ألفاً من أبريل/نيسان 2020 إلى أبريل/نيسان 2021، وفقاً لبيانات روستات.