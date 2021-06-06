شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على "الصندوق الأسود" للسفينة الغارقة قرب سريلانكا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كولومبو - أ ف ب

تم انتشال جهاز تسجيل بيانات الرحلة "الصندوق الأسود" لسفينة الحاويات التي غرقت جزئياً بعد اندلاع حريق على متنها استمر لنحو أسبوعين على مقربة من السواحل السريلانكية، وفق ما ذكرت السلطات المحلية.

وسيسمح الجهاز للمحققين بمعرفة الوقائع التي جرت على متن السفينة قبل وقوع الحادث.

وتأمل السلطات السريلانكية في الحصول على توضيحات تتعلق بالقرارات المتخذة والتبادلات مع إدارة ميناء الوجهة، في كولومبو.

وقالت الناطقة باسم البحرية انديكا دي سيلفا، إن "البحرية ساعدت الفنيين في انتشال جهاز تسجيل البيانات من غرفة القيادة التي لا تزال موجودة فوق سطح البحر".

وغرقت سفينة "إم في إكس برس بيرل" المسجلة في سنغافورة ببطء في المحيط الهندي منذ الأربعاء بعد اندلاع حريق على متنها استمر لمدة 13 يوماً قبالة كولومبو.

وكانت السفينة المحملة بشحنة مكونة من 25 طناً من حامض النيتريك وكميات ضخمة من البلاستيك قد غادرت ولاية غوجارات الهندية في طريقها إلى كولومبو حين اندلع الحريق.

وذكر المركز الخاص للعدالة البيئية أن الطاقم كان يعلم بحدوث تسرب للحمض - ما أدى لنشوب حريق - في 11 أيار/مايو، أي قبل دخول المياه السريلانكية.

وفتحت سريلانكا تحقيقاً جنائياً في الحريق والتلوث، وتم استجواب القبطان وكبير الميكانيكيين وهما روسيان، ومصادرة جوازي سفرهما.

وتخشى السلطات حدوث تسرب نفطي، لكن لم يتم رصد أي علامة واضحة على تسرب 350 طناً من الوقود.

واجتاحت ملايين الحبيبات البلاستيكية التي كانت تحملها سفينة الشحن شواطئ الجزيرة السياحية والمياه المحيطة بها، مما أدى بشكل خاص إلى حظر الصيد، المنتشر بكثرة في المنطقة.