شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يضبط خلية إرهابية نائمة في كركوك وذخائر بالأنبار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد- زيدان الربيعي

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الأحد، عن إلقاء القبض على خلية إرهابية نائمة في كركوك، فيما أشارت إلى ضبط كمية من الذخائر والعتاد في محافظة الأنبار. وقالت الخلية في بيان، إنه «وفقاً لمعلومات استخباراتية دقيقة تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على أربعة إرهابيين كخلية نائمة ينشط عملها في محافظة كركوك تقوم بتقديم الدعم اللوجستي لعناصر عصابات داعش».

وأوضحت أن عناصر الخلية «اشتركوا في عملية ما يسمى الضباب الارهابية ضد القوات الأمنية قبل عمليات التحرير ونصب نقاط تفتيش وهمية في منطقتي داقوق والرشاد». وتابعت أنه «تم تدوين أقوالهم ابتدائياً وقضائياً واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية أصولياً».

وفي الأنبار أكدت الخلية، في البيان نفسه، بأن «مفارز وكالة الاستخبارات أيضاً تمكنت من ضبط كمية من العتاد في منفذ الوليد الحدودي ضمن محافظة الأنبار من مخلفات داعش الإرهابي منها (30 ) عبوة ناسفة مختلفة الأنواع تم تفجيرها تحت السيطرة من قبل الجهد الهندسي».