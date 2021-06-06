«دبي للمستقبل» تطلق الدفعة الثانية من «خبراء المستقبل»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عبد الله البسطي: خطوة جديدة لتمكين الكوادر الوطنية

خلفان بلهول: تعزيز مشاركة الموظفين في تصميم المستقبل



دبي: ”الخليج 365”

أطلقت مؤسسة دبي للمستقبل، بالشراكة مع المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الدفعة الثانية من برنامج دبي لخبراء المستقبل الذي يهدف إلى تطوير القدرات والكفاءات الوطنية وتزويدها بالمعارف والخبرات اللازمة لتفعيل دورها في مجال استشراف وتصميم المستقبل.

وتضم الدفعة الثانية لبرنامج دبي لخبراء المستقبل موظفين من 18 جهة حكومية في دبي من مستويات الإدارة العليا والمتوسطة في 10 قطاعات حيوية، وتغطي 3 مستويات رئيسية، هي: «محلل مستقبلي» و«تنفيذي مستقبلي» و«استراتيجي مستقبلي»، وتتيح للمنتسبين فرصة التدرّج بين هذه المستويات لاكتساب المزيد من الخبرات والمهارات والمعارف الداعمة لعمليات استشراف وتصميم المستقبل في القطاعات الحيوية.

وتم إطلاق الدفعة الثانية بحضور عبدالله البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وخلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، وعدد من المديرين والمسؤولين في الجهات الحكومية بدبي.

وأكد عبدالله البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي أن إطلاق الدفعة الثانية للبرنامج بالتعاون بين المجلس التنفيذي لإمارة دبي ومؤسسة دبي للمستقبل، يشكل خطوة جديدة لتمكين الكوادر الوطنية وتعزيز جاهزيتها للمستقبل.

وقال: «تنطوي استدامة مسيرتنا التنموية على بناء الإنسان وتعزيز قدراته والارتقاء بخبراته ومهاراته، ليواكب نهج القيادة الذي يرتكز على التطوير المستمر واستشراف المستقبل ورسمه واستباق متغيراته وتحدياته، ويضطلع برنامج دبي لخبراء المستقبل بدور بارز في استقطاب العقول والكفاءات الوطنية للنهوض بإمكاناتها وتهيئتها للمشاركة بشكل فاعل في رسم ملامح مستقبلنا».

من جهته، أكد خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، حرص مؤسسة دبي للمستقبل على تمكين الكفاءات الوطنية وبناء قدراتها في مختلف المجالات، ترجمة لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، في تعزيز مشاركة الموظفين في استشراف المستقبل وتصميم حلول مبتكرة للتحديات، بما يرسخ مكانة دبي كمركز عالمي لتطوير الأفكار وصناعة المستقبل.

وأشار خلفان بلهول إلى أن برنامج دبي لخبراء المستقبل يعمل على إعداد خبراء متمكنين في استشراف المستقبل، من خلال تنمية مهاراتهم وقدراتهم وتمكينهم من تطوير المقترحات والأفكار الخلاقة، وإشراكهم في تصميم حلول ومبادرات مبتكرة يتم تبنيها وتحويلها إلى واقع ملموس لتطبيقها في مجالات العمل الحكومي، بما يدعم مسيرة التطوير والتنمية التي تشهدها دبي.

ويتم تنفيذ المستوى الأول للبرنامج على مدى 6 أشهر، ويتضمن عقد مجموعة من ورش العمل والتدريب العملي على مهارات استشراف المستقبل واستراتيجيات تصميمه وآليات تطبيقها، إلى جانب بناء مهارات المنتسبين في إدارة المشاريع والدراسات البحثية المستقبلية وتطوير المبادرات ومفاهيم القيادة المستقبلية.

وتم اختيار المشاركين في برنامج دبي لخبراء المستقبل بعد تقييم طلبات انتساب من أكثر من 90 جهة حكومية وشبه حكومية في العديد من القطاعات.

في سياق متصل، أطلقت مؤسسة دبي للمستقبل المستوى الثاني للدفعة الأولى بمشاركة المنتسبين المؤهلين لهذا المستوى من 8 جهات حكومية في دبي، ويتضمن برنامج المستوى الثاني عمل كل منتسب على مشروع بحثي لتطوير خريطة طريق لمستقبل الجهة الحكومية التي يعمل فيها، بما يتماشى مع المحاور الرئيسية لمئوية الإمارات 2071.