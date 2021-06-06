شكرا لقرائتكم خبر عن 300 عارض في «ديارنا» بمصر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: الخليج

يشهد «ديارنا» للأثاث الدمياطي والمفروشات، الذي يعد من أهم المعارض التي تقدم المنتجات الحرفية إقبالاً كثيفاً في صالة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بأرض المعارض بمدينة نصر بالقاهرة. ومن المقرر أن يستمر حتى 10 يونيو/حزيران الجاري، بمشاركة 300 عارض، من بينهم 200 لمنتجات الأثاث، من صغار المنتجين، التابعين للجمعيات التعاونية الإنتاجية، ومنتجي مدينة الأثاث بدمياط، كما يشارك 100 عارض في مجال مستلزمات المفروشات.