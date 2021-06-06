«حمدان للإبداع والابتكار» يوفر خدمات قانونية لرواد الأعمال

دبي: ”الخليج 365”

وقّع مركز حمدان للإبداع والابتكار في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات «اقتصادية دبي»، اتفاقية تعاون مشترك مع المستشار الدولي للمحاماة والاستشارات القانونية «ICLO» بهدف تقديم الخدمات الاستشارية التخصصية بأسعار تنافسية لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من ذوي الأفكار الإبداعية.

وأفادت المؤسسة في بيان، بأن هذا التعاون يأتي في إطار حرصها على تحقيق رؤية واستراتيجية الحكومة في دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بإمارة دبي، للارتقاء بها إلى أعلى مستويات الاستدامة والتنافسية على جميع الصعد.

ووقع الاتفاقية التي جرت في مركز حمدان للإبداع والابتكار في قرية الأعمال بدبي، كل من مدير إدارة حاضنات الأعمال في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عبدالعزيز المازمي، وصالح العبيدلي، شريك في المستشار الدولي للمحاماة والاستشارات القانونية.

وقال المازمي إن «مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع تسعى إلى توفير حزمة من الخدمات الاستشارية والتطويرية بأسعار تفضيلية لرواد الأعمال، وذلك في سبيل دعم مسيرتهم التنموية، والارتقاء بخدماتها في السوق المحلية إلى أعلى مستويات الجودة والتنافسية».

وأضاف: «تعد شراكتنا الحالية مع المستشار الدولي للمحاماة والاستشارات القانونية ذات قيمة مضافة لمنتسبي المركز وكذلك أعضاء المؤسسة، حيث سيتم تقديم الخدمات القانونية كأعداد الاتفاقيات، وصياغة العقود، ومراجعة الشروط والأحكام الخاصة بمشاريع أعضاء المركز والمؤسسة.

وأكد المازمي: سعي مركز حمدان للإبداع والابتكار إلى تحقيق إنجازات في مجال دعم المشروعات المبتكرة، وتوفير الخدمات ذات القيمة المناسبة للشباب المبدع، أبرزها تقديم خدمة الاستشارات القانونية في عدد من المجالات التي يحتاج إليها رواد الأعمال، سواء في مراحل تأسيس الأعمال أو التطوير والتوسع في الأعمال.

وقال صالح العبيدلي، الشريك في مكتب «ICLO» المستشار الدولي للمحاماة والاستشارات القانونية: «نحرص من خلال هذه الاتفاقية على تقديم الدعم اللازم لرواد الأعمال في إمارة دبي من خلال أول إدارة متخصصة في تقديم الدعم القانوني للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة مع رؤية لتعزيز ريادة الأعمال وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف: نقدم من خلال هذه الاتفاقية باقة شاملة لدعم تأسيس الأعمال واستمراريتها، لتحقيق الأهداف المشتركة التي تصب في مصلحة المجتمع، وتشمل جلسات مجانية (تمهيدية) للشركات الصغيرة والمتوسطة، والخدمات القانونية منها تأسيس الشركات وصياغة وإعداد كافة العقود والاتفاقيات التي تؤسس وتدعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، ومنها إعداد اتفاقية الشركاء، اتفاقية شراء/اكتتاب أسهم، اتفاقية التوريد، الشروط والأحكام للمنصات الإلكترونية واتفاقيات الاستثمار، وغيرها من الخدمات.