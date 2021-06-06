قائد شرطة الشارقة يطلق مشروع التطوير الرقمي للكفاءات

الشارقة - وام

أطلق اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة نائب رئيس مجلس أكاديمية العلوم الشرطية، الأحد، مشروع التطوير الرقمي للكفاءات الذي تشرف عليه إدارة تطوير الكفاءات بأكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة.

وحضر الإطلاق العميد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام الأكاديمية، والعقيد أمينة بخيت الشوق مدير إدارة الموارد البشرية بشرطة الشارقة، والمقدم الدكتور عبدالرحمن النقبي مدير إدارة تطوير الكفاءات وعدد من ضباط شرطة الشارقة والأكاديمية.

وقال اللواء الشامسي إن مشروع التطوير الرقمي للكفاءات يأتي تماشياً مع توجه الدولة والريادة العالمية التي حققتها في مجال التحول الرقمي على مستوى المنطقة والعالم، والمؤشرات العالمية والعربية التي تصدرت فيها الإمارات مجالات عدة مرتبطة بالتحول الرقمي، كالحكومة الذكية وغيرها.

وأضاف أن مشروع التطوير الرقمي للكفاءات الذي تنظمه الأكاديمية بالتعاون مع إدارة الموارد البشرية بشرطة الشارقة، يعد واحداً من المشاريع الطموحة التي تهدف إلى تطوير مهارات 4300 مشارك ومشاركة من منتسبي القيادة العامة لشرطة الشارقة لمختلف الرتب والتخصصات، ويتضمن العديد من البرامج التطويرية المبنية على سيناريوهات افتراضية وبأسلوب تفاعلي وترفيهي تمكنه من تطبيق أحدث النماذج القيادية.

كما أوضح العميد العثمني أن إطلاق المشروع جاء بتوجيهات ودعم من قائد عام شرطة الشارقة في إطار حرصه على توفير برامج تدريب وتقييم حديثة وعالية الجودة، وبأعلى المعايير الدولية لمنتسبي القيادة العامة لشرطة الشارقة، والأكاديمية بمختلف رتبهم وتخصصاتهم، وبالتعاون مع شركة "تاندم" للتطوير والاستشارات، والتي تعد واحدة من أكبر الشركات المتخصصة العاملة في هذا المجال على مستوى الدولة والمنطقة.

وتابع: يتبنى هذا الشكل الحديث في التطوير المبني على الأسلوب التفاعلي الترفيهي والتوجيه والمتابعة والتقييم عدة برامج، هي برنامج قياس القدرات ودوري القيادة الرقمي ودوري سعادة المتعاملين الرقمي (نموذج 7 نجوم)، ودوري المرونة والتكيف الرقمي، حيث تعتمد جميع البرامج تلك على المنافسة بتجميع النقاط التي يحصل عليها المنتسب من خلال التقييم والتحليل الرقمي لكفاءاته.

من جهته لفت المقدم عبدالرحمن النقبي إلى أن المشروع يتضمن العديد من برامج مرحلة التطور المبني على سيناريوهات افتراضية تحفّز المشاركين على تطوير مهاراتهم بأسلوب تفاعلي وترفيهي، وتمكنهم من تطبيق أحدث النماذج القيادية في بيئة تنافسية، وذلك بهدف بناء قاعدة قوية وصلبة وتأهيل كوادر أمنية مؤهلة وماهرة، وتزويدهم بالأساليب المناسبة التي تلبي متطلبات العمل الشرطي، موضحاً أن أكاديمية العلوم الشرطية تسعى بكل اهتمام لتوفير جميع الإمكانيات والاستشارات والبرامج والدورات التدريبية، وتطوير المشاريع بالتعاون مع المؤسسات ذات الصلة والخبرة العالية في هذا المضمار.

