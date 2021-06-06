«منشفة مقلية» بدلاً من وجبة دجاج

نشرت سيدة على «فيسبوك» قصتها الغريبة عندما قدّم لها مطعم في الفلبين، تم إغلاقه 3 أيام عقوبة على الحادثة، «منشفة مقلية» بدلاً من الدجاجة. وقالت السيدة: «طلبت دجاجة مقلية لابني، وعندما كنت أحاول قص القطعة بالسكين واجهت صعوبة فقررت استخدام يدي لأكتشف أنها منشفة. وكنت من قبل أشكّك في حوادث مماثلة لزبائن مطاعم وأعتقد أنها مفبركة، لكنني تعرضت للموقف نفسه». وشارك 87 ألف شخص المنشور على «فيسبوك»، ومازح البعض وقال:«المنشفة المقلية تبدو لذيذة».