شكرا لقرائتكم خبر عن "ملك الجمباز" الياباني أوتشيمورا يتأهل لأولمبياد طوكيو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طوكيو - رويترز

تأهل بطل الجمباز الياباني الشهير كوهي أوتشيمورا المتوج بثلاث ميداليات ذهبية أولمبية لرابع دورة أولمبية على التوالي، بعد ضمان حصوله على مكان في تشكيلة المنتخب الياباني الأحد.

وقرر أوتشيمورا (32 عاماً) المشاركة فقط هذه المرة في منافسات "العقلة" خوفاً من الشعور بالإرهاق، ما يعني عدم المشاركة في منافسات كل الأجهزة التي سيطر عليها يوماً ما.

وحصد أوتشيمورا أو "الملك كوهي" سبع ميداليات أولمبية إجمالاً.

وفي أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، أصبح أول رياضي خلال 44 عاماً يحرز اللقب الأولمبي لكل الأجهزة مرتين متتاليتين. كما قاد المنتخب الياباني للتتويج بالميدالية الذهبية.

وخلال الأعوام الأخيرة لاحقته الإصابات، وسعى جاهداً للحفاظ على تألقه وتفوقه، قبل أن يقرر التركيز فقط على منافسات "العقلة" للحصول على فرصة الظهور في الألعاب الأولمبية.