"ذهب الاحتياطي" يسجل أكبر زيادة في أول 5 أشهر من 2021 خلال مايو (جراف)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن قيمة الذهب المسجل في احتياطي النقد الأجنبي سجلت خلال شهر مايو أكبر زيادة شهرية لها في أول 5 أشهر من العام الجاري.

ووفقا لبيانات البنك المنشورة على موقعه الإلكتروني، وصلت قيمة الذهب المسجل في احتياطي النقد الأجنبي بنهاية مايو الماضي إلى نحو 4.4 مليار دولار مقابل نحو 4.1 مليار دولار في نهاية شهر أبريل بزيادة 281 مليون دولار بنسبة 6.8%.

ويأتي ذلك تزامنا مع ارتفاع الأسعار العالمية للذهب بنسبة 7.8% خلال شهر مايو الماضي حيث وصلت بنهاية الشهر إلى 1906.87 دولار للأوقية مقابل 1769.13 دولار للأوقية بنهاية شهر أبريل الماضي بزيادة 137.74 دولار.

ويعد المستوى الذي وصلت إليه قيمة الذهب المسجل في الاحتياطي بنهاية شهر مايو الماضي (4.409 مليار دولار) هو الأعلى منذ نهاية شهر أغسطس 2020.

ويرصد الخليج 365 في الجراف التفاعلي التالي تطور قيمة الذهب المسجل باحتياطي النقد الأجنبي خلال أول 5 أشهر من عام 2021 بحسب بيانات البنك المركزي.