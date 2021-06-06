غدا.. مصر تستقبل أول بعثة فرنسية تجارية منذ بداية أزمة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

تستقبل مصر أول بعثة تجارية فرنسية، تضم 18 شركة، منذ فبراير 2020، أي لأول مرة منذ بدء أزمة كورونا، وذلك خلال الفترة من غدٍ الاثنين وحتى يوم الأربعاء 9 يونيو الجاري، بحسب بيان من وكالة بزنس فرانس التابعة للسفارة الفرنسية في القاهرة اليوم الأحد.

ووفقا للبيان، تضم البعثة عددا من أشهر الشركات الفرنسية من حيث الخبرة في مجالات الطاقة والنقل والمياه وتنقية المياه ومعالجة المخلفات والصحة والخدمات الرقمية، وذلك للقاء المؤسسات المالية الدولية وكبرى مجموعات القطاع الخاص المصري، وذلك لعرض أفضل الحلول في تخصصات هذه الشركات لصالح تنمية اقتصادية مستدامة في مصر.

وتضم البعثة شركات ALSTOM, BEAUDREY et CIE, COPPELIS, ETF, MAIDIS, MASCARA, RAGNI, RATP Dev, SETEC, SNCF, SOFIA EUROPA, STEAM France, SUEZ, TESALYS, THALES, VEOLIA, VINCI CONSTRUCTION et VOLTALIA.

وقالت بزنس فرانس إن الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية العاملة في مصر- البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية وبنك التنمية الأفريقي والبنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار والبنك الأوروبي للاستثمار والوكالة الفرنسية للتنمية- ستشارك جميعها في هذا الحدث، بالإضافة إلى كبرى الشركاء بالقطاع الخاص المصري الذي يشارك أيضا في هذا الحدث.

وأضافت الوكالة: "سنقوم بتحضير مشروعات تؤسس لتعاون مثمر ودائم".

وبحسب البيان، يخصص الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الدولية مصادر مالية كبيرة لصالح التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر بالتعاون الوثيق مع السلطات المحلية، ويأتي من ضمن أولوياتهما تشجيع القطاع الخاص كي يلعب دورا رئيسيا في النمو الاقتصادي المصري وكذلك تسهيل توفير القروض للشركات المتوسطة والصغيرة.

وذكر أن قطاعات الطاقة المتجددة والنقل والصحة والمياه وتنقية المياه والصناعات الغذائية الزراعية والأمن والتعليم والابتكار/ رقمنة سلاسل القيمة تعد من ضمن أهم القطاعات التي توليها المؤسسات المالية الدولية وكذلك السلطات المصرية الأولوية حاليا.

وأشار البيان إلى أن الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) تقدم بوجه خاص لمصر مساندة هامة من أجل مرافقتها في التحول نحو نمو أكثر استدامة وأكثر إدراجا لكافة الأطراف فيها وبصفة رئيسية في قطاعات الطاقة، والمياه وتنقية المياه والصحة والحماية الاجتماعية.

وحصلت مصر على 30% من مجموع الالتزامات المالية المقدمة من الوكالة في مجال الطاقة؛ حيث تعد مصر أول شريك للوكالة الفرنسية للتنمية في العالم من حيث الاستثمارات في قطاع الطاقة، كما أن التعاون في مجال المياه وتنقية المياه تتم بالشراكة مع البنك الأوروبي للاستثمار والاتحاد الأوروبي.