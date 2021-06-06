تقرير: إسرائيل تشارك بمقاتلات إف-35 في مناورات تستضيفها إيطاليا

محمد اسماعيل - القاهرة - تل أبيب- (د ب أ):

تشارك إسرائيل بمقاتلات إف-35 في مناورات واسعة النطاق تستضيفها إيطاليا وتشارك فيها أيضا الولايات المتحدة وبريطانيا.

ووفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية فإن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها نشر مقاتلات الجيل الخامس في خارج إسرائيل للمشاركة في مناورات.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي عن مصدر عسكري أن المناورات ستستمر أسبوعا، وسيتم خلالها محاكاة مهام دفاعية وهجومية وإسناد للقوات البرية.

وأضاف المصدر أن التمرين يساهم في العمل في مناطق غير معروفة وبعيدة، ويعزز من القدرة على التعاون في إطار تحالفات.

وردا على سؤال عما إذا كان التمرين موجها للتعامل مع التهديد الإيراني أم لا، أجاب المصدر أنه يندرج ضمن خطة عمل سلاح الجو التي تشمل التصدي لهذا التهديد أيضا.