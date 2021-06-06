البرلمان الأردني يصوت بفصل النائب المستقل بعد تصريحات مسيئة صدرت منه بحق الملك

محمد اسماعيل - القاهرة - عمان- (بي بي سي):

صوّت مجلس النواب الأردني، اليوم الأحد، بالموافقة على فصل النائب أسامة العجارمة، المجمدة عضويته بعد "تصريحات مسيئة صدرت منه بحق الملك".

وأيد 109 من النواب، من أصل 119 حضروا الجلسة، المذكرة التي تطالب بفصل النائب المستقل الذي كان قد أثار الجدل في الشهر الماضي أثناء استجواب برلماني حول انقطاع التيار الكهربائي في البلاد، وهو ما ربط العجارمة بينه وبين "محاولات حكومية للحيلولة دون خروج تظاهرات مؤيدة للفلسطينيين".

وكان الأمن الأردني قد أعلن إصابة 4 من أفراد القوة الأمنية التي تعاملت أمس مع أعمال شغب في لواء ناعور جنوب شرقي العاصمة عمّان، وسط تقارير تفيد بأن الأمر متعلق باحتجاجات لأنصار العجارمة.