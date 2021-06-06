الشرطة الإسرائيلية تعتقل 3 مواطنين عرب بعد اقتحامهم مقر وزارة الدفاع

كتبت أسماء لمنور في الأحد 6 يونيو 2021 04:10 مساءً - منذ 52 دقيقة

آخر تحديث: 6 - يونيو - 2021 4:20 مساءً

أفادت تقارير إسرائيلية بأنه “تم اعتقال 3 مواطنين إسرائيليين عرب بعد اقتحامهم مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب”.

وبحسب صحيفة “هآرتس”، حققت الشرطة مع المشتبه بهم يوم الجمعة الماضي، وقامت بإطلاق سراحهم ووضعهم رهن الحبس المنزلي، وتم إرسال المعلومات أيضا إلى جهاز الأمن العام “الشاباك”.

من جانبه، أوضح الجيش الإسرائيلي في بيان، أن “المشتبهين الثلاثة تسلقوا السياج ودخلوا قاعدة “كيريا” العسكرية”، مشيرا إلى أن “جنود جيش الدفاع والشرطة الإسرائيلية اعتقلوا المشتبه بهم في غضون دقائق”.

وأضاف البيان: “من تحقيق أولي، يبدو أن دوافع المشتبه بهم جنائية”، مع استبعاد الدافع القومي.

في حين أنه وفقا لصحيفة “هآرتس”، أفاد الـ3، وهم من سكان الجليل، بأنهم “كانوا يحاولون الاحتماء بعد تعرضهم لاعتداء من قبل يهود”.

وكشف موقع “واللا” العبري، مساء أمس السبت، النقاب عن محاولة للتسلل إلى مقر هيئة الأركان الإسرائيلية “الكرياه” في قلب مدينة تل أبيب.

وأفاد الموقع، بأنه في فشل أمني إسرائيلي خطير وجديد في قلب مدينة “تل أبيب”، تمكن 3 فلسطينيين من الداخل المحتل بالتسلل إلى مقر هيئة الأركان الإسرائيلية “الكرياه”، والاقتراب من القاعدة أو الهيئة بمسافة قريبة، دون أي رد فعل من الجيش أو الشرطة الإسرائيليين.

وذكر الموقع العبري أنه تم القبض على الشبان الثلاثة، قبل يومين، بعد الاشتباه بهم أثناء الليل، وتم اقتيادهم لمقر الشرطة للاستجواب، حيث أكد الموقع من تفاصيل التحقيق الأولية، أن الشباب ينتمون إلى المجتمع العربي.