شكرا لقرائتكم خبر عن تحسين وتدعيم شبكات مياه الشرب بقرى الريف ضمن مستهدفات "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستهدف مبادرة حياة كريمة، تحقيق جودة حياة الـمُواطنين، وتوفير ركائِز التنمية الإقليميّة الـمُتوازنة،و تَغْيِيرِ وَجْه الرِّيف الـمصرى تنمويًا إلى الْأَفْضَلِ، والارْتِقَاء بِكَافَّة الْجَوَانِب الـمُتعلّقة بِمُسْتَوًى مَعِيشَة الـمواطن الـمصرى كَالصِّحَّة، وَالتَّعْلِيم، وَمِيَاه الشُّرْب، وَالصَّرْف الصحي، ورصف الطُّرُق، وَالرِّيَاضَة وَالثَّقَافَة.

وتتمثل الأهداف الاستراتيجية لمُبادرة "حياة كريمة" فى تحسين المعيشة والاستثمار فى البشر من خلال الحماية والرعاية الاجتماعية، سكن كريم، ووعى مجتمعى، إلى جانب تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية والعمرانية (صرف صحي، مياه شرب، رصف طرق) علاوة على تحسين جودة خدمات التنمية البشرية (التعليم، الصحة، الخدمات الرياضية والثقافية) فضلا عن التنمية الاقتصادية والتشغيل (قروض للمشروعات الصغيرة، تدريب مهنى)، وتستهدف الوصول لـ 4670 قرية وتمثل نسبة السكان المستفيدين منها 57% من إجمالى سكان مصر.

وجاء بالخطة الاستثمارية الـمُوجّهة لتنمية الريف المصرى، فى إطار مُبادرة "حياة كريمة"، وذلك للعام المالى 21/2022؛ العام الرابع من خطة التنمية المستدامة (18/2019-21/2022) بأن مخصصات المبادرة تبلغ 200 مليار جنيه من بينها102 مليار جنيه لصالح الصرف الصحى ومياه الشرب، كما أكدت وزارة التخطيط أنه من المُستهدف تغطية 660 قرية فى الصعيد بخدمات الصرف الصحى ومياه الشرب خلال العام المالى المقبل.

وحسب تصريحات لوزراة الإسكان، فأنه قد تسلم كافة المواقع اللازمة لمحطات الرفع من التنمية المحلية ما عدا 50 موقعا، وجار تصميم محطات المعالجة، تأكيدا للبدء فيها، وكافة المواقع التي استلمناها اشتغلنا فيهم، مؤكدة أن مصر مغذاة بمياه الشرب تصل إلى نسبة تتخطى 98% لكن هناك جزءا من هذه الأماكن لا تصل لهم المياه 24 ساعة، وسننفذ محطات مياه لتدعيم الخدمة فى هذه المناطق على جانب أطراف القرى والتوابع التى ليس بها مياه لأنها دخلت الحيز العمرانى بعد نهو المشروع.

وسيتم عمل إحلال وتجديد وصيانة الشركات القديمة من ضمن المبادرة، لافتة مشروعات الصرف الصحى كان من الممكن أن تستغرق 10 سنوات والـ15 سنة، وسيتم نهو المشروعات في خلال 3 سنوات، وكانت قد شهدت المرحلة الأولى زيادة معدل التغطية بخدمات مياه الشرب من 86% إلى 94% ومضاعفة كمية المياه المنتجة بالقرى المستهدفة من 74 الف م3/يوم إلى141 م3/يوم باستثمارات 128 مليون جنيه .