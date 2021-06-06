شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف اختصاصات لجنة الرقابة بقانون الصكوك السيادية بعد موافقة مجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب على نص المادة (20) من مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية، والتى تحدد اختصاصات لجنة الرقابة التى نص القانون على تشكيلها، حيث نصت على أن تختص لجنة الرقابة بما يأتى:

إجازة الأصول محل التصكيك بما يُفيد توافقها مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

إجازة نشرة الإصدار، وجميع صيغ التعاقدات الخاصة بإصدار الصكوك السيادية بما يُفيد توافقها مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

التحقق من استمرار التعامل فى الصكوك السيادية منذ إصدارها وحتى استرداد قيمتها وفق مبادئ الشريعة الإسلامية، سواء بنفسها أو بناء على التقارير الدورية التى تطلبها من الجهات المعنية.

ولرئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المُختص تكليف اللجنة بأى اختصاصات أخرى، وفقًا لأحكام هذا القانون.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية.