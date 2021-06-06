شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية أمام مجلس النواب: "كلامى دقيق ولا أقول كلاما فضفاض" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد معيط وزير المالية: "عندما أتحدث، أقول كلام دقيق وليس فضفاضا ومصر دولة لديها تحدى يتعلق بالمياه، ووضعت ضمن خطتها مشروعات خاصة بتحلية المياه، ولذلك أنا بستخدم التمويل لهذه المحطات من خلال الصكوك لتسريع معدل النمو".

وأضاف وزير المالية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى: "الصك ليس دين لأنه هيتم سداد من الإيراد وحق الانتفاع".

وتابع معيط قائلا: "عجز الموازنة كان 13% من 4 سنوات والعجز المستهدف فى موازنة 21/22 التى يقرها مجلس النواب 6.7%، ولأول مرة الموازنة فيها فائض أولى يذهب لسد فوائد الدين، وكنا مستهدفين عجز أقل فى العام قبل الماضى بنحو 6.3% ولكن كورونا عطلتنا وقبل 2011 لما كان يجى عجز 8% كنا بنقول عملنا إنجاز".

جاء تعقيب وزير المالية ردا على ما آثاره النائب محمود بدر عضو تنسيقية شباب الأحزاب فى كلمته من رفض لمشروع القانون، قائلا: "للأسف الحكومة بدلا من أن تبحث عن حلول حقيقية لسد العجز، تبحث عن تنويع مصادر الدين وكيف نستدين؟"، مطالبا وزير المالية بتوضيح قائمة الاصول التى ستطرح بشأنها الصكوك حتى إذا حدث لا قدر الله لم يتم الوفاء بقيمة الصكوك، سيكون أعباءً على الأجيال الجديدة.